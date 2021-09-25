Üye Girişi
MSB: "DYNAMIC MONARCH/KURTARAN-2021 Tatbikatı başarıyla sona erdi" - Son Dakika

MSB: "DYNAMIC MONARCH/KURTARAN-2021 Tatbikatı başarıyla sona erdi"

25.09.2021 10:22

- MSB: "DYNAMIC MONARCH/KURTARAN-2021 Tatbikatı başarıyla sona erdi" Milli Savunma Bakanlığı (MSB), DYNAMIC MONARCH/KURTARAN-2021 Tatbikatının başarıyla tamamlandığını açıkladı.

- MSB: "DYNAMIC MONARCH/KURTARAN-2021 Tatbikatı başarıyla sona erdi"

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), DYNAMIC MONARCH/KURTARAN-2021 Tatbikatının başarıyla tamamlandığını açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın ev sahipliğinde 12-24 Eylül 2021 tarihleri arasında Aksaz/ Marmaris'te icra edilen ve NATO Müttefik Denizaltı Komutanlığı tarafından planlanan DYNAMIC MONARCH/KURTARAN-2021 Tatbikatı başarıyla sona erdi" denildi.

MSB: DYNAMIC MONARCH/KURTARAN-2021 Tatbikatı başarıyla sona erdi
MSB: DYNAMIC MONARCH/KURTARAN-2021 Tatbikatı başarıyla sona erdi
MSB: DYNAMIC MONARCH/KURTARAN-2021 Tatbikatı başarıyla sona erdi
MSB: DYNAMIC MONARCH/KURTARAN-2021 Tatbikatı başarıyla sona erdi
MSB: DYNAMIC MONARCH/KURTARAN-2021 Tatbikatı başarıyla sona erdi

Milli Savunma Bakanlığı, Marmaris, Eylül, Medya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa MSB: 'DYNAMIC MONARCH/KURTARAN-2021 Tatbikatı başarıyla sona erdi' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

BM zirvesinde boş salona hitap eden Barbados Başbakanı tepki gösterdi: Sözlerimizin bir değeri olmalı 10:51 BM zirvesinde boş salona hitap eden Barbados Başbakanı tepki gösterdi: Sözlerimizin bir değeri olmalı Jeofizik Uzmanı Dr. Oğuz Gündoğdu, 10:47 Jeofizik Uzmanı Dr. Oğuz Gündoğdu, "Türkiye'deki 13 yanardağ aktif olabilir mi?" sorusunu cevapladı: Ege'deki volkanlar için durum tehlikeli Sokak ortasında iki erkek çocuğunu taciz eden adam kendini böyle savundu: Onlara lahmacun verdim 10:13 Sokak ortasında iki erkek çocuğunu taciz eden adam kendini böyle savundu: Onlara lahmacun verdim
Dehşete düşüren olay! Ameliyat sırasında yanlışlıkla toplardamarını kestiği kadına böbreğini bağışlayıp intihar etti 10:09 Dehşete düşüren olay! Ameliyat sırasında yanlışlıkla toplardamarını kestiği kadına böbreğini bağışlayıp intihar etti ABD'de PKK'ya bütçe desteği sağlamasına imkan veren yasa tasarısı kabul edildi 09:07 ABD'de PKK'ya bütçe desteği sağlamasına imkan veren yasa tasarısı kabul edildi Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye açıklaması! Yeşil ışık yaktı 08:54 Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye açıklaması! Yeşil ışık yaktı
Arka Sokaklar dizisindeki aşı sahnesi tepki çekti, kısa sürede binlerce tweet atıldı 00:43 Arka Sokaklar dizisindeki aşı sahnesi tepki çekti, kısa sürede binlerce tweet atıldı Arkadaşlarını etkilemek için ağzına yılan sokan adam feci şekilde hayatını kaybetti 21:30 Arkadaşlarını etkilemek için ağzına yılan sokan adam feci şekilde hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
10:52 ''Tapulu arazim'' diyerek ördüğü çivili duvarla sokağı tamamen kapattı! Komşuları tepkili: Şok olduk, Berlin Duvarı gibi
10:50 BM zirvesinde boş salona hitap eden Barbados Başbakanı tepki gösterdi: Sözlerimizin bir değeri olmalı
10:49 Yıllar önce başörtüsünü çıkaran Burcu Çetinkaya'nın peruklu hali takipçilerinin beğenisini topladı
10:46 Jeofizik Uzmanı Dr. Oğuz Gündoğdu, "Türkiye'deki 13 yanardağ aktif olabilir mi?" sorusunu cevapladı: Ege'deki volkanlar için durum tehlikeli
10:44 Son Dakika: 5 büyük zincir markette fahiş fiyat artışı yapılıp yapılmadığının tespiti için müfettişler görevlendirildi
10:14 Yıllarca istismar edilen Dilek'in anlattıkları dehşete düşürdü: Ailem, inşaat malzemesi ve balık karşılığında beni sattı
10:12 Sokak ortasında iki erkek çocuğunu taciz eden adam kendini böyle savundu: Onlara lahmacun verdim
10:11 Oğluna işitme cihazı almak isteyen çaresiz baba, sosyal medya dolandırıcılarına yem oldu: Çaresisiz
10:09 Kenan İmirzalıoğlu'nun ilk soruda elenen yarışmacıya verdiği nasihat programın gündemine oturdu
10:08 Dehşete düşüren olay! Ameliyat sırasında yanlışlıkla toplardamarını kestiği kadına böbreğini bağışlayıp intihar etti
''Tapulu arazim'' diyerek ördüğü çivili duvarla sokağı tamamen kapattı! Komşuları tepkili: Şok olduk, Berlin Duvarı gibi ''Tapulu arazim'' diyerek ördüğü çivili duvarla sokağı tamamen kapattı! Komşuları tepkili: Şok olduk, Berlin Duvarı gibi         
10:53
Yıllar önce başörtüsünü çıkaran Burcu Çetinkaya'nın peruklu hali takipçilerinin beğenisini topladı Yıllar önce başörtüsünü çıkaran Burcu Çetinkaya'nın peruklu hali takipçilerinin beğenisini topladı         
10:50
Son Dakika: 5 büyük zincir markette fahiş fiyat artışı yapılıp yapılmadığının tespiti için müfettişler görevlendirildi Son Dakika: 5 büyük zincir markette fahiş fiyat artışı yapılıp yapılmadığının tespiti için müfettişler görevlendirildi         
10:45
Kenan İmirzalıoğlu'nun ilk soruda elenen yarışmacıya verdiği nasihat programın gündemine oturdu Kenan İmirzalıoğlu'nun ilk soruda elenen yarışmacıya verdiği nasihat programın gündemine oturdu         
10:10
Ruhsatsız Ruhsatsız "erotik shop" Bolu'yu karışıklık yarattı! Öğlen asılan tabelayı akşam kaldırdılar         
09:54
Dilek canlı yayında anlattı, tüm Türkiye gözyaşlarına boğuldu: Ailem beni sattıktan sonra izliyor Dilek canlı yayında anlattı, tüm Türkiye gözyaşlarına boğuldu: Ailem beni sattıktan sonra izliyor         
09:00
Son Dakika! İstanbul Yeniköy'de Türk ve Rus bandralı iki kuru yük gemisi çarpıştı Son Dakika! İstanbul Yeniköy'de Türk ve Rus bandralı iki kuru yük gemisi çarpıştı         
08:45
Akşener partisinin anketlerdeki oy oranını verdi: 9 anketin ortalamasına göre yüzde 16 görünüyoruz Akşener partisinin anketlerdeki oy oranını verdi: 9 anketin ortalamasına göre yüzde 16 görünüyoruz         
22:40
Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'den şaşırtan aldatma itirafı Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'den şaşırtan aldatma itirafı         
19:40
Çok Güzel Hareketler 2'den sürpriz aşk çıktı! Resmen ilan ettiler Çok Güzel Hareketler 2'den sürpriz aşk çıktı! Resmen ilan ettiler         
18:54
Hande Erçel'in yıllar önceki estetiksiz hali görenleri şaşırttı Hande Erçel'in yıllar önceki estetiksiz hali görenleri şaşırttı         
18:20
Trabzon'un yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 30 santimetreye çıktı Trabzon'un yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 30 santimetreye çıktı         
18:04
15 yaşındaki kızla ormanda bulunan işçi serbest kaldı 15 yaşındaki kızla ormanda bulunan işçi serbest kaldı         
17:13
Kamyon şoförü eksikliği sebebiyle tedarik zinciri kırıldı, marketlerde raflar boş kalıyor Kamyon şoförü eksikliği sebebiyle tedarik zinciri kırıldı, marketlerde raflar boş kalıyor         
15:56
Avukat kılığına giren silahlı kişiler duruşma salonundaki çete liderini öldürdü Avukat kılığına giren silahlı kişiler duruşma salonundaki çete liderini öldürdü         
15:39
Barcelona'ya giden 17'lik Emre Demir'in hikayesi gençlere ilham oldu Barcelona'ya giden 17'lik Emre Demir'in hikayesi gençlere ilham oldu         
14:42
İstanbul'un göbeğinde korkutan görüntü; ölü kediyi boyayıp pencereye astı İstanbul'un göbeğinde korkutan görüntü; ölü kediyi boyayıp pencereye astı         
11:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2021 11:01:25. #1.11#
SON DAKİKA: MSB: "DYNAMIC MONARCH/KURTARAN-2021 Tatbikatı başarıyla sona erdi" - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement