Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın ev sahipliğinde 12-24 Eylül 2021 tarihleri arasında Aksaz/ Marmaris 'te icra edilen ve NATO Müttefik Denizaltı Komutanlığı tarafından planlanan DYNAMIC MONARCH/KURTARAN-2021 Tatbikatı başarıyla sona erdi" denildi.

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