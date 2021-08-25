MSB: Yunanistan'a geçmeye çalışan 11'i FETÖ mensubu 17 kişi yakalandı - Son Dakika

MİLLİ Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 11'i FETÖ mensubu 17 kişinin yakalandığını açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, " Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 17 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 11'inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.
Kaynak: DHA
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