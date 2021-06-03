Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 2 kişinin yakalandığını bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Edirne/ İpsala'da görev yapan hudut kartallarımız, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 2 şahsı yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda MKP terör örgütü üyesi oldukları belirlenen şahıslar Jandarmaya teslim edildi."
Kaynak: AA
Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haber... Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan MKP terör örgütü mensubu 2 kişi yakalandı - Son Dakika