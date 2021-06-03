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Son dakika haber... Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan MKP terör örgütü mensubu 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Son dakika haber... Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan MKP terör örgütü mensubu 2 kişi yakalandı

03.06.2021 18:10
Son dakika haber... Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan MKP terör örgütü mensubu 2 kişi yakalandı, System.String[]

Son dakika haberler: Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 2 kişinin yakalandığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 2 kişinin yakalandığını bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Edirne/ İpsala'da görev yapan hudut kartallarımız, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 2 şahsı yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda MKP terör örgütü üyesi oldukları belirlenen şahıslar Jandarmaya teslim edildi."

Maoist Komünist Partisi, Yunanistan, Edirne, İpsala, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan MKP terör örgütü mensubu 2 kişi yakalandı - Son Dakika


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