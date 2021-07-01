MSB: Yunanistan'a geçmeye çalışan PKK'lı 2 terörist yakalandı - Son Dakika

Bakanlığın Twitter 'daki hesabından yapılan açıklamada, " Edirne 'nin İpsala ve Meriç ilçesinde görev yapan hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahısların PKK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.

Kazanacağı para akıllara zarar! Podolski, Sergen Yalçın gibi yetenek yarışmasında jüri oldu

Uçurumdan düşerek hayatını kaybeden Elif'in ölümüyle ilgili yeni gelişme! Gizli yazışmalar ifşa oldu, 4 arkadaşa yakalama kararı çıkarıldı

Elmalı davasında sanık çiftin suçladığı babaanne açıklama yaptı: Bu çocukların bir geleceği var, gündemde olmak istemiyoruz