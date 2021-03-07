Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi yakalandı - Son Dakika

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, " Edirne Pazarkule'de görevli hudut kartallarımız, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan bir şahsı yakaladı. FETÖ terör örgütü mensubu olmaktan yargılandığı tespit edilen şahıs Edirne Merkez İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi" denildi.

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