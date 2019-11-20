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MSB: Edremit Körfezi'nde 40 düzensiz göçmen kurtarıldı
6 saat önce
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Edremit Körfezi'nde tespit edilen botta 40 düzensiz göçmenin Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldığını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 09:34 Kaynak: DHA
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Edremit Körfezi'nde tespit edilen botta 40 düzensiz göçmenin Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldığını açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Planlı keşif gözetleme faaliyeti icra eden Türkiye Cumhuriyeti Gemisi (TCG) Tuzla karakol gemimiz, Edremit Körfezi'nde bir düzensiz göçmen botu tespit ederek 40 düzensiz göçmenin Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca kurtarılmasını sağladı" denildi.
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