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MSB: "Edremit Körfezi'nde 51 düzensiz göçmen kurtarıldı"
7 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı keşif gözetleme faaliyeti icra eden Tuzla karakol gemisinin Edremit Körfezi'nde 51 düzensiz göçmeni Sahil Güvenlik Komutanlığınca kurtarıldığı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 11:30 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanlığı keşif gözetleme faaliyeti icra eden Tuzla karakol gemisinin Edremit Körfezi'nde 51 düzensiz göçmeni Sahil Güvenlik Komutanlığınca kurtarıldığı bildirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Planlı keşif gözetleme faaliyeti icra eden TCG TUZLA karakol gemimiz, Edremit Körfezi'nde bir düzensiz göçmen botu tespit ederek 51 düzensiz göçmenin Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca kurtarılmasını sağladı." - ANKARA
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