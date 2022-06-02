MSB, EFES-2022 Tatbikatı'ndan görüntüler ait paylaştı - Son Dakika
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MSB, EFES-2022 Tatbikatı'ndan görüntüler ait paylaştı

02.06.2022 20:16
MSB, EFES-2022 Tatbikatı'ndan görüntüler ait paylaştı

MSB, EFES-2022 Tatbikatı'ndan görüntüler ait paylaştı Milli Savunma Bakanlığı, EFES-2022 Tatbikatı'na ait görüntüleri paylaştı.

MSB, EFES-2022 Tatbikatı'ndan görüntüler ait paylaştı

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, EFES-2022 Tatbikatı'na ait görüntüleri paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabıdan EFES-2022 Tatbikatı'na ait görüntüleri paylaştı.

Paylaşımda, "Film sahnesi değil, gerçeğin ta kendisi! Dost ve müttefik ülke unsurlarının da katılımıyla 9 Mayıs'ta başlayan EFES-2022 Tatbikatı; Batı Anadolu, Orta Ege, İzmir Körfezi ve Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesi'nde devam ediyor" denildi.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa MSB, EFES-2022 Tatbikatı'ndan görüntüler ait paylaştı - Son Dakika


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