MSB, EFES-2022 Tatbikatı'na ait yeni görüntüler paylaştı - Son Dakika
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MSB, EFES-2022 Tatbikatı'na ait yeni görüntüler paylaştı

03.06.2022 15:52

MSB, EFES-2022 Tatbikatı'na ait yeni görüntüler paylaştı Milli Savunma Bakanlığı, dün başlatılan 'EFES-2022 Birleşik, Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı'na ilişkin yeni görüntüleri paylaştı.

MSB, EFES-2022 Tatbikatı'na ait yeni görüntüler paylaştı

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, dün başlatılan 'EFES-2022 Birleşik, Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı'na ilişkin yeni görüntüleri paylaştı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en büyük planlı tatbikatlarından EFES-2022 Tatbikatı dün başlamıştı.Milli Savunma Bakanlığı, tüm hızıyla devam eden tatbikatın yeni görüntülerini Twitter hesabından paylaştı.

Bakanlığın paylaşımında, "Dün-Bugün-Yarın vatan için varız, millet için hazırız. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; EFES-2022 Birleşik, Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı'na aralıksız devam ediyor. Kahraman Mehmetçiklerimiz tatbikat kapsamında bizleri gururlandıran Hava Hücum Harekatları icra ediyor" sözlerine yer verildi.

MSB, EFES-2022 Tatbikatı'na ait yeni görüntüler paylaştı
MSB, EFES-2022 Tatbikatı'na ait yeni görüntüler paylaştı
MSB, EFES-2022 Tatbikatı'na ait yeni görüntüler paylaştı
MSB, EFES-2022 Tatbikatı'na ait yeni görüntüler paylaştı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Milli Savunma Bakanlığı, TSK, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel MSB, EFES-2022 Tatbikatı'na ait yeni görüntüler paylaştı - Son Dakika

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