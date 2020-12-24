MSB: "Ege Denizi'nde 'Denizaltı Savunma Roket Atışı' başarılı şekilde icra edildi" - Son Dakika

Paylaşımda, atışın başarılı bir şekilde gerçekleştiği kaydedildi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, TCG Bodrum Korveti'nin, Denizaltı Savunma Harbi Eğitimleri kapsamında, Ege Denizi'nde 22 Aralık 'ta "Denizaltı Savunma Roket Atışı" icra ettiği belirtildi.

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