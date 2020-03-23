Son Dakika › 3. Sayfa › MSB: 'Eğitim birliklerine yeni katılanlar ile temel askerlik eğitimlerini tamamlayarak yeni... - Son Dakika
MSB: "Eğitim birliklerine yeni katılanlar ile temel askerlik eğitimlerini tamamlayarak yeni...
6 saat önce
MSB: "Eğitim birliklerine yeni katılanlar ile temel askerlik eğitimlerini tamamlayarak yeni birliklerine katılış yapacak erbaş/erlerin 14 gün süreyle gözetim altında tutulması için gerekli tedbirler alınmaktadır.
MSB: "Eğitim birliklerine yeni katılanlar ile temel askerlik eğitimlerini tamamlayarak yeni birliklerine katılış yapacak erbaş/erlerin 14 gün süreyle gözetim altında tutulması için gerekli tedbirler alınmaktadır." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 09:43 Kaynak: İHA
Son Dakika Digiturk, spor paketi sahiplerine ertelenen tüm maçları ücretsiz sunacak Kemal Kılıçdaroğlu'ndan hükümete çağrı: Salgın süresince sağlık çalışanlarına her ay 2 maaş verilsin 65 yaş yasağına rağmen para çekme inadı İtalya'da koronavirüsten ölen erkeklerin ve kadınların yaş ortalaması netlik kazandı