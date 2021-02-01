MSB: Eğitimlerini tamamlayan Libyalı askerler, ülkelerine uğurlandı - Son Dakika
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MSB: Eğitimlerini tamamlayan Libyalı askerler, ülkelerine uğurlandı

01.02.2021 12:07
MSB: Eğitimlerini tamamlayan Libyalı askerler, ülkelerine uğurlandı

MSB: Eğitimlerini tamamlayan Libyalı askerler, ülkelerine uğurlandıMİLLİ Savunma Bakanlığı, 'Hava Savunma Silah Sistemleri Eğitimi'ni başarıyla tamamlayan Libyalı 20 askerin, ülkelerine uğurlandığını duyurdu.

MSB: Eğitimlerini tamamlayan Libyalı askerler, ülkelerine uğurlandı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, 'Hava Savunma Silah Sistemleri Eğitimi'ni başarıyla tamamlayan Libyalı 20 askerin, ülkelerine uğurlandığını duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Askeri Eğitim, İş Birliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında Libya Silahlı Kuvvetlerine yönelik eğitimlerimiz devam ediyor. Bu kapsamda, Konya'daki Hava Savunma Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığımızda Libyalı 20 misafir askeri personele 'Hava Savunma Silah Sistemleri Eğitimi' verildi. Libyalı personele; dronsavar, radar sistemleri, modernize çekili top eğitimleri gibi hava savunma sistemlerine yönelik kapsamlı eğitimler verildi. 11 Ocak tarihinde başladıkları eğitimlerini başarıyla tamamlayan Libyalı askerler, 31 Ocak 2021 tarihinde Konya'dan ülkelerine uğurlandı" denildi.

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Twitter, Libya, Milli, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MSB: Eğitimlerini tamamlayan Libyalı askerler, ülkelerine uğurlandı - Son Dakika


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