MSB: El-Bab'da yerin altında tespit edilen 1 tonluk bomba imha edildi - Son Dakika

Bakanlığın Twitter 'daki hesabından yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait EOD timimiz, El-Bab şehir merkezinde temel kazısı sırasında yerin 5 metre altında tespit edilen MK-84 tipi 1 ton ağırlığındaki genel maksat bombasını kontrollü bir şekilde yerinden çıkararak imha etti" denildi.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, El-Bab şehir merkezinde temel kazısı sırasında yerin 5 metre altında tespit edilen 1 ton ağırlığındaki bombanın, Patlayıcı Madde Keşif ve İmha (EOD) Timi tarafından imha edildiğini açıkladı.

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