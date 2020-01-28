MSB: Elazığ'daki komutanlığımıza bağlı uygun binalarda 150 depremzede ağırlanacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel MSB: Elazığ'daki komutanlığımıza bağlı uygun binalarda 150 depremzede ağırlanacak - Son Dakika

MSB: Elazığ'daki komutanlığımıza bağlı uygun binalarda 150 depremzede ağırlanacak

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Elazığ'daki 8'inci Kolordu Komutanlığa bağlı uygun binalarda, barınma ve yemek ihtiyaçlarının karşılanması için 150 depremzede vatandaş ile 60 TSK mensubu ve ailesinin misafir edileceğini bildirdi.

MSB: Elazığ'daki komutanlığımıza bağlı uygun binalarda 150 depremzede ağırlanacak, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Elazığ'daki 8'inci Kolordu Komutanlığa bağlı uygun binalarda, barınma ve yemek ihtiyaçlarının karşılanması için 150 depremzede vatandaş ile 60 TSK mensubu ve ailesinin misafir edileceğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Elazığ'daki deprem sonrası TSK'nin depremzedelerin yaralarını sardığı ve devletin tüm kurum ile kuruluşlarıyla çalışmaya devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Elazığ'da konuşlu 8'inci Kolordu Komutanlığımızın spor salonu ve uygun binaları, depremzede 150 vatandaşımız ile 60 TSK mensubu ve ailesinin barınma ile yemek ihtiyaçlarının karşılanması için hazır hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

Elazığ, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 12:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Elazığspor, ligden çekilme talebinde bulunacak
Naci Görür, Manisa depremini yorumladı: Endişe edilecek bir şey yok Mühüre rağmen hasarlı binalara geri döndüler! Ölüme meydan okuyarak yaşıyorlar Elazığ depreminin simgesi Azize: Hiçbir zaman inancımı kaybetmedim

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2020 19:06:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: MSB: Elazığ'daki komutanlığımıza bağlı uygun binalarda 150 depremzede ağırlanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]