Son Dakika Haberleri: MSB: "Eli kanlı PKK/YPG'li teröristler bir kez daha sivilleri hedef aldı.
Son Dakika 3. Sayfa MSB: 'Eli kanlı PKK/YPG'li teröristler bir kez daha sivilleri hedef aldı.

MSB: "Eli kanlı PKK/YPG'li teröristler bir kez daha sivilleri hedef aldı.

6 saat önce

MSB: "Eli kanlı PKK/YPG'li teröristler bir kez daha sivilleri hedef aldı.

MSB:

MSB: "Eli kanlı PKK/ YPG'li teröristler bir kez daha sivilleri hedef aldı. Katillerin Tel Abyad şehir merkezinde saat 12.15'te düzenledikleri bombalı araç saldırısında ölen ve yaralanan olmadı. Saldırıyı gerçekleştiren terörist sağ yakalandı. Teröristlerle mücadelemiz devam edecek." - ANKARA

Telabyad, YPG, PKK, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 02:36 Kaynak: İHA
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