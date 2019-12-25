MSB: "Eli kanlı terör örgütü PKK/YPG, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Cerablus ilçe merkezinde... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa MSB: 'Eli kanlı terör örgütü PKK/YPG, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Cerablus ilçe merkezinde... - Son Dakika

MSB: "Eli kanlı terör örgütü PKK/YPG, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Cerablus ilçe merkezinde...

6 saat önce

MSB: "Eli kanlı terör örgütü PKK/YPG, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Cerablus ilçe merkezinde yine masum sivilleri hedef aldı.

MSB:

MSB: "Eli kanlı terör örgütü PKK/ YPG, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Cerablus ilçe merkezinde yine masum sivilleri hedef aldı. EYP yüklü iki motosikleti uzaktan kumanda ile patlatan teröristler, aralarında çocukların da olduğu 4'ü ağır olmak üzere 14 sivili yaraladı." - ANKARA

YPG, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 12:57 Kaynak: İHA
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