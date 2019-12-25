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MSB: "Eli kanlı terör örgütü PKK/YPG, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Cerablus ilçe merkezinde...
6 saat önce
MSB: "Eli kanlı terör örgütü PKK/YPG, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Cerablus ilçe merkezinde yine masum sivilleri hedef aldı.
Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 12:57 Kaynak: İHA
MSB: "Eli kanlı terör örgütü PKK/ YPG, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Cerablus ilçe merkezinde yine masum sivilleri hedef aldı. EYP yüklü iki motosikleti uzaktan kumanda ile patlatan teröristler, aralarında çocukların da olduğu 4'ü ağır olmak üzere 14 sivili yaraladı." - ANKARA
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