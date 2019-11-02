MSB: "Eli kanlı YPG/PKK'lı teröristlerin insanlık dışı saldırısını en sert şekilde kınıyor, tüm...
7 saat önce
MSB: "Eli kanlı YPG/PKK'lı teröristlerin insanlık dışı saldırısını en sert şekilde kınıyor, tüm ülkeleri bu acımasız örgüte tavır almaya çağırıyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 05:18 Kaynak: AA
MSB: "Eli kanlı YPG/PKK'lı teröristlerin insanlık dışı saldırısını en sert şekilde kınıyor, tüm ülkeleri bu acımasız örgüte tavır almaya çağırıyoruz."
Ziya Selçuk, terör örgütünün tehdit ettiği Seçil öğretmen için gerekli güvenlik önlemlerinin alındığını duyurdu Konya'da son 2 günde, 3 bebek ile 2 yaşındaki bir kız çocuğu terk edilmiş halde bulundu Şeyma Subaşı'ya kötü haber! İkinci Yargı Paketi'nde ömür boyu nafakaya son Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD'li heyetle görüştü: 2 tasarı hakkındaki rahatsızlık dile getirildi