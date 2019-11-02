Son Dakika Haberleri: MSB: "Eli kanlı YPG/PKK'lı teröristlerin insanlık dışı saldırısını en sert şekilde kınıyor, tüm...
Son Dakika Güncel MSB: 'Eli kanlı YPG/PKK'lı teröristlerin insanlık dışı saldırısını en sert şekilde kınıyor, tüm...

MSB: "Eli kanlı YPG/PKK'lı teröristlerin insanlık dışı saldırısını en sert şekilde kınıyor, tüm...

7 saat önce

MSB: "Eli kanlı YPG/PKK'lı teröristlerin insanlık dışı saldırısını en sert şekilde kınıyor, tüm ülkeleri bu acımasız örgüte tavır almaya çağırıyoruz.

MSB:

MSB: "Eli kanlı YPG/PKK'lı teröristlerin insanlık dışı saldırısını en sert şekilde kınıyor, tüm ülkeleri bu acımasız örgüte tavır almaya çağırıyoruz."

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 05:18 Kaynak: AA
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