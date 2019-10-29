Milli Savunma Bakanlığı, Rasulayn'ın güneydoğusunda arama, tarama ve keşif faaliyetleri sırasında Rejim unsuru olduğunu iddia eden 18 kişinin sağ olarak ele geçirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Twitter üzerinden Rasulayn'ın güneydoğunda devam eden arama, tarama, keşif ve emniyet faaliyeti ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Rasulayn'ın güneydoğusunda arama/tarama/keşif/emniyet faaliyeti sırasında Rejim unsuru olduğunu iddia eden 18 kişi sağ olarak ele geçirilmiştir. Konu incelenmekte olup, aynı zamanda Rusya Federasyonu makamları ile koordine edilmektedir" denildi.

(İHA)