Son Dakika › Güncel › MSB, Ermeni din adamının öldürülmesini kınadı - Son Dakika
MSB, Ermeni din adamının öldürülmesini kınadı
6 saat önce
MİLLİ Savunma Bakanlığı'ndan, Suriye'de Ermeni cemaatine mensup din adamının öldürülmesine ilişkin yapılan açıklamada, "Bölgeye barış gelmesini engellemeyi amaçlayan bu alçak terör saldırısını en şiddetli şekilde kınıyoruz" denildi.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 06:59 Kaynak: DHA
MİLLİ Savunma Bakanlığı'ndan, Suriye'de Ermeni cemaatine mensup din adamının öldürülmesine ilişkin yapılan açıklamada, "Bölgeye barış gelmesini engellemeyi amaçlayan bu alçak terör saldırısını en şiddetli şekilde kınıyoruz" denildi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Bölgenin kadim halkına mensup, Ermeni Katolik Kilisesi Papazı dostumuz Sayın Hovsep Bedoyan ve babasının, menfur bir terör saldırısı sonucu katledildiğini büyük üzüntüyle öğrendik. Bölgeye barış gelmesini engellemeyi amaçlayan bu alçak terör saldırısını en şiddetli şekilde kınıyoruz."
Cinayet sanığı duruşmada öldürdüğü Merve Kotan'ın babasına saldırdı ABD'de bir liseye otomatik silahla baskın yapıldı: 1 ölü 5 yaralı Putin: "Türkiye ile Suriye'deki ihlallere müdahale etmek konusunda anlaştık" Putin: Türkiye ile Suriye'deki ihlallere fiili müdahale etmek konusunda anlaştık