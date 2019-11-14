Son Dakika Haberleri: MSB, Ermeni din adamının öldürülmesini kınadı
Son Dakika Güncel MSB, Ermeni din adamının öldürülmesini kınadı - Son Dakika

MSB, Ermeni din adamının öldürülmesini kınadı

6 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı'ndan, Suriye'de Ermeni cemaatine mensup din adamının öldürülmesine ilişkin yapılan açıklamada, "Bölgeye barış gelmesini engellemeyi amaçlayan bu alçak terör saldırısını en şiddetli şekilde kınıyoruz" denildi.

MSB, Ermeni din adamının öldürülmesini kınadı, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanlığı'ndan, Suriye'de Ermeni cemaatine mensup din adamının öldürülmesine ilişkin yapılan açıklamada, "Bölgeye barış gelmesini engellemeyi amaçlayan bu alçak terör saldırısını en şiddetli şekilde kınıyoruz" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Bölgenin kadim halkına mensup, Ermeni Katolik Kilisesi Papazı dostumuz Sayın Hovsep Bedoyan ve babasının, menfur bir terör saldırısı sonucu katledildiğini büyük üzüntüyle öğrendik. Bölgeye barış gelmesini engellemeyi amaçlayan bu alçak terör saldırısını en şiddetli şekilde kınıyoruz."


Milli Savunma Bakanlığı, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 06:59 Kaynak: DHA
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