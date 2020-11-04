MSB: Ermenistan'a ait bir SU-25 uçağı daha düşürüldü - Son Dakika

MSB: Ermenistan'a ait bir SU-25 uçağı daha düşürüldü
04.11.2020 17:07
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin Ermenistan'a ait saldırı hazırlığındaki bir SU-25 uçağını daha düşürdüğünü açıkladı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin Ermenistan'a ait saldırı hazırlığındaki bir SU-25 uçağını daha düşürdüğünü açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, işgal altındaki öz topraklarını kurtarmak için kahramanca ve fedakarca mücadeleye devam ediyor. Ermenistan'a ait saldırı hazırlığındaki bir SU-25 uçağı daha düşürüldü. Böylece Ermenistan'a ait düşürülen uçak sayısı 7 oldu" denildi.
ANKARA, -
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