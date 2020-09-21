MSB: "Ermenistan ateşle oynamayı derhal kesmeli" - Son Dakika

MSB: "Ermenistan ateşle oynamayı derhal kesmeli"
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) tarafından yapılan açıklamada, "Ermenistan, şimdi de Tovuz bölgesindeki ateşkesi ihlal ederek bir kahraman Azerbaycan askerimizi şehit etti.
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) tarafından yapılan açıklamada, " Ermenistan, şimdi de Tovuz bölgesindeki ateşkesi ihlal ederek bir kahraman Azerbaycan askerimizi şehit etti. Ermenistan ateşle oynamayı derhal kesmeli" ifadeleri kullanıldı.
MSB, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yukarı Karabağ'ı hukuksuzca işgal eden Ermenistan, şimdi de Tovuz bölgesindeki ateşkesi ihlal ederek bir kahraman Azerbaycan askerimizi şehit etti. Şehidimize Allah'tan rahmet, tüm Azerbaycanlı kardeşlerimize başsağlığı dileriz. Ermenistan ateşle oynamayı derhal kesmeli!" ifadelerine yer verdi.
(İHA)
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