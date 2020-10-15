MSB: Ermenistan'ın caniliklerine artık 'dur' denilmeli - Son Dakika

MSB: Ermenistan'ın caniliklerine artık 'dur' denilmeli
15.10.2020 16:53
MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Ermenistan'ın Azerbaycan'da mezarlığa giden sivillere yönelik saldırısına tepki gösterilerek, "Ermenistan'ın bu caniliklerine artık dur denilmeli" denildi.
MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Ermenistan'ın Azerbaycan'da mezarlığa giden sivillere yönelik saldırısına tepki gösterilerek, "Ermenistan'ın bu caniliklerine artık dur denilmeli" denildi.
Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Ermenistan'ın işlediği savaş ve insanlık suçlarını tüm dünyaya duyurmaktan geri durmayacağız. Yerleşim yerlerini hedef alan, misket bombası ve fosfor bombası kullanan Ermenistan şimdi de mezarlığa ziyarete gelen sivilleri vurdu. Ermenistan'ın bu caniliklerine artık dur denilmeli" denildi.
ANKARA,
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