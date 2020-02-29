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MSB: "Esed Rejiminin 2100'ün üzerindeki unsuru etkisiz hale getirildi"
6 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Esed Rejiminin 2 bin 100'ün üzerindeki unsurunun etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 11:01 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Esed Rejiminin 2 bin 100'ün üzerindeki unsurunun etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 2 bin 100'ün üzerinde Esed Rejimi unsurunun etkisiz hale getirildiğini ve düşen aziz şehitlerin hesabını sormaya devam edeceklerini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Asil milletimiz emin olsun ki; İdlib'de barış ve huzur için toprağa düşen Aziz şehitlerimizin hesabını sormaya devam edeceğiz! Esed Rejiminin 2100'ün üzerindeki unsurunu etkisiz hale getiren Kahraman Ordumuz, tespit edilen Rejim hedeflerini başarılı şekilde imha etmeye devam ediyor" ifadeleri yer aldı. - ANKARA
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