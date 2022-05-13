MSB: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 52'ye yükseldi - Son Dakika
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MSB: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 52'ye yükseldi

13.05.2022 17:12
MSB: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 52'ye yükseldi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki cezalandırma atışları sonucunda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 52'ye yükseldiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki cezalandırma atışları sonucunda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 52'ye yükseldiğini açıkladı.

Bakanlık, Karkamış ilçesi ve Köprübatı Hudut Karakolu'na yapılan saldırı sonrası başlatılan cezalandırma atışlarına ilişkin Twitter'daki hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, "Dün gerçekleşen hain saldırı sonrası Suriye'nin kuzeyindeki terör hedefleri derhal ateş altına alınmış ve cezalandırma atışları sonucunda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 52'ye yükselmiştir. Şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Bölgedeki terör hedefleri ateş altına alınmaya devam edilmektedir. Asil milletimizin huzur ve güvenliğine kasteden her türlü girişime misliyle karşılık vermeyi sürdüreceğiz" denildi.


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Hudut Karakolu, Saldırı, Suriye, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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