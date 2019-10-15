Son Dakika Haberleri: MSB: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 611 oldu
Son Dakika Güncel MSB: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 611 oldu

MSB: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 611 oldu

1 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen PKK/YPG'li terörist sayısının 611'e çıktığını açıkladı.

MSB: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 611 oldu, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen PKK/ YPG'li terörist sayısının 611'e çıktığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, " Fırat'ın doğusunda planlandığı gibi başarılı şekilde devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen PKK/YPG'li terörist sayısı toplam 611 oldu" denildi.

Haber:  Fatih POYRAZ/ ANKARA,


Barış Pınarı Harekatı, YPG, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 08:06 Kaynak: DHA
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Milli Savunma Bakanlığı harekatta 611 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı
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