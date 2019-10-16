MSB: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 653 oldu
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MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısının 653'e çıktığını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 09:34 Kaynak: DHA
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısının 653'e çıktığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen PKK/ YPG'li terörist sayısı toplam 653 oldu" denildi.Haber: Fatih POYRAZ/ANKARA,
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