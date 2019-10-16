Son Dakika Haberleri: MSB: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 653 oldu
Son Dakika Güncel MSB: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 653 oldu

MSB: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 653 oldu

7 dakika önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısının 653'e çıktığını açıkladı.

MSB: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 653 oldu, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısının 653'e çıktığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen PKK/ YPG'li terörist sayısı toplam 653 oldu" denildi.Haber:  Fatih POYRAZ/ANKARA,


Barış Pınarı Harekatı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 09:34 Kaynak: DHA
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