MSB: etkisiz hale getirilen terörist sayısı 653 oldu
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MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısının 653'e çıktığını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 09:37 Kaynak: DHA
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısının 653'e çıktığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen PKK/ YPG'li terörist sayısı toplam 653 oldu" denildi.
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