Son Dakika Haberleri: MSB: etkisiz hale getirilen terörist sayısı 653 oldu
Son Dakika Güncel MSB: etkisiz hale getirilen terörist sayısı 653 oldu

MSB: etkisiz hale getirilen terörist sayısı 653 oldu

1 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısının 653'e çıktığını açıkladı.

MSB: etkisiz hale getirilen terörist sayısı 653 oldu, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısının 653'e çıktığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen PKK/ YPG'li terörist sayısı toplam 653 oldu" denildi.


Barış Pınarı Harekatı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 09:37 Kaynak: DHA
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Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 653'e yükseldi
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