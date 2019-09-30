Son Dakika Haberleri: Son dakika! Suriye'den ülkemize girmeye çalışan eylem hazırlığındaki 2 terörist yakalandı
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Son dakika! Suriye'den ülkemize girmeye çalışan eylem hazırlığındaki 2 terörist yakalandı

1 saat önce

MSB'den yapılan açıklamada "Eylem yapmak amacıyla Suriye'den ülkemize girmeye çalışan PKK/YPG'li 2 terörist yakalanarak kolluk kuvvetlerine teslim edildi." denildi.

Eylem yapmak amacıyla Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan PKK/YPG'li 2 teröristin yakalanarak kolluk kuvvetlerine teslim edildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Eylem yapmak amacıyla Suriye'den ülkemize girmeye çalışan PKK/YPG'li 2 bölücü terörist, hudut birliklerimiz tarafından yakalanarak kolluk kuvvetlerimize teslim edildi." ifadelerine yer verildi.

Son dakika! Suriye'den ülkemize girmeye çalışan eylem hazırlığındaki 2 terörist yakalandı
Suriye, PKK, 3. Sayfa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 02:00 Kaynak: AA
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