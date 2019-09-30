Son Dakika Haberleri: MSB: "Eylem yapmak amacıyla Suriye'den ülkemize girmeye çalışan 2 PKK/YPG'li bölücü terörist hudut...
Son Dakika 3. Sayfa Haber

MSB: "Eylem yapmak amacıyla Suriye'den ülkemize girmeye çalışan 2 PKK/YPG'li bölücü terörist hudut...

1 saat önce

MSB: "Eylem yapmak amacıyla Suriye'den ülkemize girmeye çalışan 2 PKK/YPG'li bölücü terörist hudut birliklerimiz tarafından yakalanarak kolluk kuvvetlerimize teslim edildi.

MSB:

MSB: "Eylem yapmak amacıyla Suriye'den ülkemize girmeye çalışan 2 PKK/YPG'li bölücü terörist hudut birliklerimiz tarafından yakalanarak kolluk kuvvetlerimize teslim edildi." - ANKARA

Suriye, PKK, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 02:11 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Türk Hava Sahasını 6 kez ihlal eden İHA vuruldu
16 yıllık evliliğini bitirmeden başka bir kadınla düğün yaptı Örümcek Adam gibi evlere tırmanan hırsızlar kamerada Polis babasının tabancasıyla oyun oynayan çocuk kendini vurdu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2019 15:49:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MSB: "Eylem yapmak amacıyla Suriye'den ülkemize girmeye çalışan 2 PKK/YPG'li bölücü terörist hudut...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]