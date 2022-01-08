MSB: EYP saldırısı sonrası 12 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Akçakale hudut hattında 3 askerin şehit olduğu EYP saldırısı sonrası bölgede 12 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Akçakale hudut hattında 3 kahraman silah arkadaşımızın şehit düştüğü EYP saldırısı sonrası ateş destek vasıtalarımızla PKK/ YPG hedefleri güçlü şekilde vurulmuş ve ilk belirlemelere göre 12 terörist etkisiz hale getirilmiştir."
Kaynak: DHA
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