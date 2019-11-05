MSB: "EYP yapımında kullanılmak üzere 11 adet patlamamış eski uçak mühimmatı imha edildi"
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Milli Savunma Bakanlığı Tel Abyad'da PKK/YPG'li teröristlerce EYP yapımında kullanılmak üzere 11 adet patlamamış eski uçak mühimmatının SAS Timlerince imha edildiğini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 04:53 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanlığı Tel Abyad'da PKK/ YPG'li teröristlerce EYP yapımında kullanılmak üzere 11 adet patlamamış eski uçak mühimmatının SAS Timlerince imha edildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Tel Abyad'da, PKK/YPG'li teröristlerce EYP yapımında kullanmak üzere toplanmış 11 adet patlamamış eski uçak mühimmatı, SAS Timlerimiz tarafından imha edildi." - ANKARA
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