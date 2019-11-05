Son Dakika Haberleri: MSB: "EYP yapımında kullanılmak üzere 11 adet patlamamış eski uçak mühimmatı imha edildi"
Son Dakika Güncel MSB: 'EYP yapımında kullanılmak üzere 11 adet patlamamış eski uçak mühimmatı imha edildi'

MSB: "EYP yapımında kullanılmak üzere 11 adet patlamamış eski uçak mühimmatı imha edildi"

7 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı Tel Abyad'da PKK/YPG'li teröristlerce EYP yapımında kullanılmak üzere 11 adet patlamamış eski uçak mühimmatının SAS Timlerince imha edildiğini bildirdi.

MSB:

Milli Savunma Bakanlığı Tel Abyad'da PKK/ YPG'li teröristlerce EYP yapımında kullanılmak üzere 11 adet patlamamış eski uçak mühimmatının SAS Timlerince imha edildiğini bildirdi.


Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


"Tel Abyad'da, PKK/YPG'li teröristlerce EYP yapımında kullanmak üzere toplanmış 11 adet patlamamış eski uçak mühimmatı, SAS Timlerimiz tarafından imha edildi." - ANKARA

YPG, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 04:53 Kaynak: İHA
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