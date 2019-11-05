"Tel Abyad'da, PKK/YPG'li teröristlerce EYP yapımında kullanmak üzere toplanmış 11 adet patlamamış eski uçak mühimmatı, SAS Timlerimiz tarafından imha edildi." - ANKARA

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Milli Savunma Bakanlığı Tel Abyad'da PKK/ YPG 'li teröristlerce EYP yapımında kullanılmak üzere 11 adet patlamamış eski uçak mühimmatının SAS Timlerince imha edildiğini bildirdi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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