MSB: EYP'ye müdahalede 1 asker şehit oldu
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MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde, El Yapımı Patlayıcıya (EYP) müdahale sırasında 1 askerin şehit olduğunu açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 04:06 Kaynak: DHA
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde, El Yapımı Patlayıcıya (EYP) müdahale sırasında 1 askerin şehit olduğunu açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Barış Pınarı Harekatı bölgesinde, 4 Kasım 2019 tarihinde tespit edilen bir EYP'ye müdahale esnasında kahraman bir silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.
ANKARA,
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