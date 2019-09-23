Son Dakika Haberleri: MSB: F-16'lar Suriye hava sahasında uçtu
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MSB: F-16'lar Suriye hava sahasında uçtu

1 saat önce

MSB, "Doğal Kararlılık Harekatı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait iki F-16 ile 10.00-12.00 arasında Suriye hava sahasında uçuş icra edildi.

MSB: F-16'lar Suriye hava sahasında uçtu, System.String[]

MSB, "Doğal Kararlılık Harekatı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait iki F-16 ile 10.00-12.00 arasında Suriye hava sahasında uçuş icra edildi." açıklaması yaptı.

Suriye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 02:30 
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