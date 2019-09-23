MSB: F-16'lar Suriye hava sahasında uçtu
1 saat önce
MSB, "Doğal Kararlılık Harekatı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait iki F-16 ile 10.00-12.00 arasında Suriye hava sahasında uçuş icra edildi.
MSB, "Doğal Kararlılık Harekatı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait iki F-16 ile 10.00-12.00 arasında Suriye hava sahasında uçuş icra edildi." açıklaması yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 02:30
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