MSB: "F-16 uçakları NATO Muharebe Görev Kuvveti Unsurları ile "Deniz Hava İş Birliği Eğitimi" gerçekleştirildi" - Son Dakika
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MSB: "F-16 uçakları NATO Muharebe Görev Kuvveti Unsurları ile "Deniz Hava İş Birliği Eğitimi" gerçekleştirildi"

12.05.2022 13:54
MSB: "F-16 uçakları NATO Muharebe Görev Kuvveti Unsurları ile "Deniz Hava İş Birliği Eğitimi" gerçekleştirildi"

Milli Savunma Bakanlığı, F-16 uçakları NATO Muharebe Görev Kuvveti Unsurları ile "Deniz Hava İş Birliği Eğitimi" gerçekleştirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, F-16 uçakları NATO Muharebe Görev Kuvveti Unsurları ile "Deniz Hava İş Birliği Eğitimi" gerçekleştirildiğini açıkladı.

MSB'den yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 6'ncı Ana Jet Üs Komutanlığı envanterindeki F-16 uçakları NATO Muharebe Görev Kuvveti Unsurları ile "Deniz Hava İş Birliği Eğitimi" gerçekleştirildi" denildi. - ANKARA

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Milli Savunma Bakanlığı, Hava-İş, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa MSB: 'F-16 uçakları NATO Muharebe Görev Kuvveti Unsurları ile 'Deniz Hava İş Birliği Eğitimi' gerçekleştirildi' - Son Dakika


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SON DAKİKA: MSB: "F-16 uçakları NATO Muharebe Görev Kuvveti Unsurları ile "Deniz Hava İş Birliği Eğitimi" gerçekleştirildi" - Son Dakika
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