Milli Savunma Bakanlığı, F-16 uçakları NATO Muharebe Görev Kuvveti Unsurları ile "Deniz Hava İş Birliği Eğitimi" gerçekleştirildiğini açıkladı.
MSB'den yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 6'ncı Ana Jet Üs Komutanlığı envanterindeki F-16 uçakları NATO Muharebe Görev Kuvveti Unsurları ile "Deniz Hava İş Birliği Eğitimi" gerçekleştirildi" denildi. - ANKARA
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › MSB: 'F-16 uçakları NATO Muharebe Görev Kuvveti Unsurları ile 'Deniz Hava İş Birliği Eğitimi' gerçekleştirildi' - Son Dakika