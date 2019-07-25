MSB: "(FETÖ ile mücadele) 15 Temmuz 2016'dan bugüne kadar 17 bin 505 personel ihraç edildi.
26 dakika önce
MSB: "(FETÖ ile mücadele) 15 Temmuz 2016'dan bugüne kadar 17 bin 505 personel ihraç edildi.
MSB: "(FETÖ ile mücadele) 15 Temmuz 2016'dan bugüne kadar 17 bin 505 personel ihraç edildi. 6 bin 425 personel hakkında adli ve idari süreç sürüyor." Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 01:01 Kaynak: AA
MSB bedelli askerlikten kimlerin yararlanamayacağını açıkladı Son Dakika! MSB'den S-400 ve Patriot açıklaması Adnan Oktar suç örgütünün "silahlanma yöntemi" Mansur Yavaş'tan Melih Gökçek'in iddiasına yanıt: Evine gelen boksörleri yayınlamasını bekliyoruz