MSB: "(FETÖ ile mücadele) 15 Temmuz 2016'dan bugüne kadar 17 bin 505 personel ihraç edildi.

MSB: "(FETÖ ile mücadele) 15 Temmuz 2016'dan bugüne kadar 17 bin 505 personel ihraç edildi.

MSB: "(FETÖ ile mücadele) 15 Temmuz 2016'dan bugüne kadar 17 bin 505 personel ihraç edildi. 6 bin 425 personel hakkında adli ve idari süreç sürüyor."

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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