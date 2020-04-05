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MSB: "(FETÖ ile mücadele) 15 Temmuz 2016'dan bugüne TSK'dan 19 bin 203 personel ihraç edildi, 5 bin...
6 saat önce
MSB: "(FETÖ ile mücadele) 15 Temmuz 2016'dan bugüne TSK'dan 19 bin 203 personel ihraç edildi, 5 bin 35 personel hakkında adli/idari süreç devam ediyor"
MSB: "(FETÖ ile mücadele) 15 Temmuz 2016'dan bugüne TSK'dan 19 bin 203 personel ihraç edildi, 5 bin 35 personel hakkında adli/idari süreç devam ediyor"
Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 04:16 Kaynak: AA
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