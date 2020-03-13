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MSB: "(FETÖ ile mücadele) 15 Temmuz 2016'dan bugüne 19 bin 75 personel ihraç edildi, 5 bin 183...
6 saat önce
MSB: "(FETÖ ile mücadele) 15 Temmuz 2016'dan bugüne 19 bin 75 personel ihraç edildi, 5 bin 183 personel hakkında adli ve idari süreç devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 01:04 Kaynak: AA
MSB: "(FETÖ ile mücadele) 15 Temmuz 2016'dan bugüne 19 bin 75 personel ihraç edildi, 5 bin 183 personel hakkında adli ve idari süreç devam ediyor."
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