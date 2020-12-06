MSB: "(FETÖ ile mücadele) 15 Temmuz 2016'dan itibaren 20 bin 612 personel ihraç edildi, 3 bin 560 personel hakkında adli, idari süreç devam ediyor"
06.12.2020 11:05
MSB: "(FETÖ ile mücadele) 15 Temmuz 2016'dan itibaren 20 bin 612 personel ihraç edildi, 3 bin 560 personel hakkında adli, idari süreç devam ediyor"
MSB: "(FETÖ ile mücadele) 15 Temmuz 2016'dan itibaren 20 bin 612 personel ihraç edildi, 3 bin 560 personel hakkında adli, idari süreç devam ediyor"
15 Temmuz 2016, Güncel, Son Dakika
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › MSB: '(FETÖ ile mücadele) 15 Temmuz 2016'dan itibaren 20 bin 612 personel ihraç edildi, 3 bin 560 personel hakkında adli, idari süreç devam ediyor' - Son Dakika
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