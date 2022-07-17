MSB: 1 yılda 1980 personel ihraç edildi - Son Dakika
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MSB: 1 yılda 1980 personel ihraç edildi

17.07.2022 15:53
MSB: 1 yılda 1980 personel ihraç edildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), FETÖ ile iltisaklı tek personel kalmayana dek mücadelenin süreceğini belirterek, son 1 yılda 1980 personelin ihraç edildiği, 561 personelin de rütbesinin geri alındığını açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), FETÖ ile iltisaklı tek personel kalmayana dek mücadelenin süreceğini belirterek, son 1 yılda 1980 personelin ihraç edildiği, 561 personelin de rütbesinin geri alındığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, MSB'nin FETÖ ile mücadelesi konusunda kamuoyuna yanlış bilgiler vererek manipülasyon yapma çabasında olan bazı kişilerin, MSB ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ni (TSK) hedef almaya devam ettiği bildirildi. Açıklamada, "15 Temmuz sonrası yurt içi ve sınır ötesinde düzenlenen harekatlarda ve sayısı ve çapı giderek artan büyük tatbikatlarda elde edilen başarılar, FETÖ'den temizlendikçe daha da güçlendiğimizin en açık göstergesidir. Bu başarıya kim gölge düşürmek isterse istesin başaramayacak, asil milletimizin bağrından çıkan kahraman Mehmetçiğin moral ve motivasyonunu bozamayacaktır. Yalan yanlış bilgilerle sorumsuzca yapılan söylem ve eylemlerin kimlerin işine yaradığı, kimlerin neleri perdelemek istediği ya da kimler tarafından yaratıldığı, yaratılmak istendiği de dikkate alınması, iyi değerlendirilmesi ve göz ardı edilmemesi gereken bir durum ve gerçekliktir" ifadelerine yer verildi.

'ARTAN ŞİDDET VE TEMPODA MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK'Bakanlık bünyesinde FETÖ ile iltisaklı tek bir personel kalmayıncaya kadar mücadelenin sürdürüleceği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"TSK'mızın şanlı üniformasını hiçbir hainin taşımasına asla müsaade edilmeyecektir. FETÖ ile mücadele hukuk çerçevesinde tüm birimlerde aynı anlayış, disiplin ve kriterlerle yürütülmekte, devletimizin istihbarat kurumlarından, birimlerimizden ve diğer kaynaklardan elde edilen istihbarat ve bilgilere mutlaka gerekli işlem yapılmaktadır. Nitekim bugüne kadar 24 bin 395 personel ihraç edilmiş, 2 bin 567 personelin rütbeleri geri alınmıştır. Son 1 yılda ise 1980 personel ihraç edilmiş, 561 personelin de rütbesi geri alınmıştır. Yani başta FETÖ olmak üzere terör örgütleri ile artan şiddet ve tempoda mücadelemiz devam etmektedir, edecektir. Bu vesileyle; 15 Temmuz'da 'ordu-millet' gerçeğini bir kez daha sergileyerek canlarını feda eden tüm şehitlerimizi; ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmetle ve minnetle yad ediyor, hayatta olan gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine; sevgisi, güveni ve duasından güç aldığımız asil milletimize, saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz."


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Kaynak: DHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa MSB: 1 yılda 1980 personel ihraç edildi - Son Dakika

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