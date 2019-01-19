Son Dakika Haberleri: Msb: "Fetö ile Mücadele Kapsamında 15 Bin 213 Personel İhraç Edildi, 6 Bin 838 Personel Hakkında...

Msb: "Fetö ile Mücadele Kapsamında 15 Bin 213 Personel İhraç Edildi, 6 Bin 838 Personel Hakkında...

46 dakika önce

MSB: "FETÖ ile mücadele kapsamında 15 bin 213 personel ihraç edildi, 6 bin 838 personel hakkında adli, idari işlem sürüyor.

Msb:
MSB: "FETÖ ile mücadele kapsamında 15 bin 213 personel ihraç edildi, 6 bin 838 personel hakkında adli, idari işlem sürüyor."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 12:32 Kaynak: AA

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