Msb: "Fetö ile Mücadele Kapsamında 15 Bin 213 Personel İhraç Edildi, 6 Bin 838 Personel Hakkında...
46 dakika önce
MSB: "FETÖ ile mücadele kapsamında 15 bin 213 personel ihraç edildi, 6 bin 838 personel hakkında adli, idari işlem sürüyor.
MSB: "FETÖ ile mücadele kapsamında 15 bin 213 personel ihraç edildi, 6 bin 838 personel hakkında adli, idari işlem sürüyor."
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 12:32 Kaynak: AA
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