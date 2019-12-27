MSB: "FETÖ ile mücadele kapsamında 15 Temmuz 2016'dan bugüne 18 bin 630 personel ihraç edilirken,... - Son Dakika
Son Dakika Güncel MSB: 'FETÖ ile mücadele kapsamında 15 Temmuz 2016'dan bugüne 18 bin 630 personel ihraç edilirken,... - Son Dakika

MSB: "FETÖ ile mücadele kapsamında 15 Temmuz 2016'dan bugüne 18 bin 630 personel ihraç edilirken,...

6 saat önce

MSB: "FETÖ ile mücadele kapsamında 15 Temmuz 2016'dan bugüne 18 bin 630 personel ihraç edilirken, 982 emekli personelin rütbeleri geri alındı.

MSB:

MSB: "FETÖ ile mücadele kapsamında 15 Temmuz 2016'dan bugüne 18 bin 630 personel ihraç edilirken, 982 emekli personelin rütbeleri geri alındı."

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 01:04 Kaynak: AA
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ŞU AN BURADASINIZ: MSB: "FETÖ ile mücadele kapsamında 15 Temmuz 2016'dan bugüne 18 bin 630 personel ihraç edilirken,... - Son Dakika
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