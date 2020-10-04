MSB: "FETÖ ile mücadele kapsamında yürütülen soruşturmalar neticesinde 15 Temmuz 2016'dan bugüne... - Son Dakika

MSB: "FETÖ ile mücadele kapsamında yürütülen soruşturmalar neticesinde 15 Temmuz 2016'dan bugüne kadar toplam 20 bin 312 personel ihraç edilmiş, 3 bin 798 personel hakkında ise adli ve idari süreç devam etmektedir. FETÖ ile mücadele ilgili kurumlarla koordineli olarak elde edilecek yeni bilgi, belge ve veriler ışığında kararlılıkla sürdürülecektir." - ANKARA