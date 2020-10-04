MSB: "FETÖ ile mücadele kapsamında yürütülen soruşturmalar neticesinde 15 Temmuz 2016'dan bugüne...
MSB: "FETÖ ile mücadele kapsamında yürütülen soruşturmalar neticesinde 15 Temmuz 2016'dan bugüne kadar toplam 20 bin 312 personel ihraç edilmiş, 3 bin 798 personel hakkında ise adli ve idari süreç devam etmektedir.
MSB: "FETÖ ile mücadele kapsamında yürütülen soruşturmalar neticesinde 15 Temmuz 2016'dan bugüne kadar toplam 20 bin 312 personel ihraç edilmiş, 3 bin 798 personel hakkında ise adli ve idari süreç devam etmektedir. FETÖ ile mücadele ilgili kurumlarla koordineli olarak elde edilecek yeni bilgi, belge ve veriler ışığında kararlılıkla sürdürülecektir." - ANKARA
3. Sayfa, Son Dakika
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 17:52 - Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › MSB: 'FETÖ ile mücadele kapsamında yürütülen soruşturmalar neticesinde 15 Temmuz 2016'dan bugüne... - Son Dakika
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