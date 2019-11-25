MSB: Fırat'ın doğusunda 11'inci kara devriyesi yapıldı

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Türk ve Rus askeri unsurlarının, Fırat'ın doğusunda başlatılan 11'inci ortak kara devriyesini planlandığı gibi tamamladığı açıklandı.

Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Türk ve Rus askeri unsurlarının, İHA'ların da iştirakiyle Fırat'ın doğusundaki 11'inci kara devriyesi planlandığı gibi tamamlandı. Kamışlı- Derik sektöründe icra edilen 11'inci kara devriyesine her iki taraftan 4'er araç olmak üzere toplam 8 kara aracı ve İHA'lar iştirak etti. Türk ve Rus askeri unsurları 10 kilometre derinlikte ve 58 kilometre uzunluğundaki güzergahta devriyeyi tamamladı" denildi.