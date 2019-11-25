Son Dakika Haberleri: MSB: Fırat'ın doğusunda 11'inci kara devriyesi yapıldı
Son Dakika Güncel MSB: Fırat'ın doğusunda 11'inci kara devriyesi yapıldı - Son Dakika

MSB: Fırat'ın doğusunda 11'inci kara devriyesi yapıldı

6 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Türk ve Rus askeri unsurlarının, Fırat'ın doğusunda başlatılan 11'inci ortak kara devriyesini planlandığı gibi tamamladığı açıklandı.

MSB: Fırat'ın doğusunda 11'inci kara devriyesi yapıldı, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Türk ve Rus askeri unsurlarının, Fırat'ın doğusunda başlatılan 11'inci ortak kara devriyesini planlandığı gibi tamamladığı açıklandı.

Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Türk ve Rus askeri unsurlarının, İHA'ların da iştirakiyle Fırat'ın doğusundaki 11'inci kara devriyesi planlandığı gibi tamamlandı. Kamışlı- Derik sektöründe icra edilen 11'inci kara devriyesine her iki taraftan 4'er araç olmak üzere toplam 8 kara aracı ve İHA'lar iştirak etti. Türk ve Rus askeri unsurları 10 kilometre derinlikte ve 58 kilometre uzunluğundaki güzergahta devriyeyi tamamladı" denildi.

ANKARA, -


Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 12:43 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Abdulhamit Gül duyurdu: Noterlik harç ve masrafları tüm bankaların kredi kartıyla ödenebilecek
Adalet Bakanı Gül'den 'ev hapsi' açıklaması: Yaşlı, hamile ve çocukların cezalarını evde çekmesi alternatifi üzerinde duruyoruz Önüne geleni yenen satranç ustası: Mekanik Türk İstanbul'da 4 bin 500 et ve et ürünleri işletmesi sağlığa uygunsuz bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2019 19:39:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MSB: Fırat'ın doğusunda 11'inci kara devriyesi yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]