Son Dakika Haberleri: MSB: Fırat'ın doğusunda 11'inci kara devriyesini tamamladı
Son Dakika Güncel MSB: Fırat'ın doğusunda 11'inci kara devriyesini tamamladı - Son Dakika

MSB: Fırat'ın doğusunda 11'inci kara devriyesini tamamladı

6 saat önce

Türk ve Rus askeri unsurları, Fırat'ın doğusunda 11'inci ortak kara devriyesini gerçekleştirdi.

MSB: Fırat'ın doğusunda 11'inci kara devriyesini tamamladı, System.String[]

Türk ve Rus askeri unsurları, Fırat'ın doğusunda 11'inci ortak kara devriyesini gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türk ve Rus askeri unsurlarının Kamışlı- Derik kesimindeki kara devriyesi planlandığı gibi tamamlandı.

Kara devriyesine her iki taraftan 4'er kara aracı ve insansız hava araçları (İHA) iştirak etti.

Devriye faaliyeti, 10 kilometre derinlikte ve 58 kilometre uzunluğundaki güzergahta yürütüldü.

Derik, Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 12:32 Kaynak: AA
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