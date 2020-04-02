Son Dakika › Güncel › MSB: Fırat'ın doğusunda 38'inci kara devriyesi icra edildi - Son Dakika
MSB: Fırat'ın doğusunda 38'inci kara devriyesi icra edildi
6 saat önce
TÜRK ve Rus askeri unsurları, Fırat'ın doğusundaki 38'inci kara devriyesini, koronavirüs tedbirleri kapsamında maske takarak ve sosyal mesafe kuralına uyarak icra etti.
TÜRK ve Rus askeri unsurları, Fırat'ın doğusundaki 38'inci kara devriyesini, koronavirüs tedbirleri kapsamında maske takarak ve sosyal mesafe kuralına uyarak icra etti.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türk ve Rus askeri unsurlarının Fırat'ın doğusundaki 38'inci kara devriyesi 'Covid-19'a karşı alınan tedbirler çerçevesinde maske ile korunarak ve sosyal mesafe kuralı uygulanarak icra edildi" denildi.
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 06:17 Kaynak: DHA
Son Dakika Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık'tan "immün plazma" yöntemi için bağış çağrısı yaptı Koronavirüs nedeniyle 9 ülkede 125 Türk vatandaşı hayatını kaybetti Bakan Çavuşoğlu: Yurt dışında koronavirüs nedeniyle 124 Türk vatandaşı hayatını kaybetti Rus askeri doktorlar, İtalya'daki 'tuhaf' koronavirüs ölümlerini rapor etti! Uykuya dalıp bir daha uyanmıyorlar