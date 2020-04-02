MSB: Fırat'ın doğusunda 38'inci kara devriyesi icra edildi - Son Dakika

TÜRK ve Rus askeri unsurları, Fırat'ın doğusundaki 38'inci kara devriyesini, koronavirüs tedbirleri kapsamında maske takarak ve sosyal mesafe kuralına uyarak icra etti.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türk ve Rus askeri unsurlarının Fırat'ın doğusundaki 38'inci kara devriyesi 'Covid-19'a karşı alınan tedbirler çerçevesinde maske ile korunarak ve sosyal mesafe kuralı uygulanarak icra edildi" denildi.