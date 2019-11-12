Son Dakika Haberleri: MSB: "Fırat'ın doğusunda 5'inci ortak kara devriyesi gerçekleştirildi"
Son Dakika Güncel MSB: 'Fırat'ın doğusunda 5'inci ortak kara devriyesi gerçekleştirildi' - Son Dakika

MSB: "Fırat'ın doğusunda 5'inci ortak kara devriyesi gerçekleştirildi"

7 saat önce

Türk ve Rus askeri unsurlarının 5'inci ortak kara devriyesi, Fırat'ın doğusundaki Aynularap'ta yapıldı.

MSB:

Türk ve Rus askeri unsurlarının 5'inci ortak kara devriyesi, Fırat'ın doğusundaki Aynularap'ta yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Fırat'ın doğusundaki Aynularap bölgesinde Türk-Rus askeri unsurlarının 4'er araç ve İHA'larla iştirak ettiği 5'inci ortak kara devriyesi tamamlandı." ifadelerine yer verildi.

Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 09:58 Kaynak: AA
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