Son Dakika Haberleri: MSB: Fırat'ın doğusunda 6'ncı ortak kara devriyesi gerçekleştirildi
Son Dakika Güncel MSB: Fırat'ın doğusunda 6'ncı ortak kara devriyesi gerçekleştirildi - Son Dakika

MSB: Fırat'ın doğusunda 6'ncı ortak kara devriyesi gerçekleştirildi

6 saat önce

Türk ve Rus askeri unsurlarının 6'ncı ortak kara devriyesi, Fırat'ın doğusundaki Derbesiye'de gerçekleştirildi.

MSB: Fırat'ın doğusunda 6'ncı ortak kara devriyesi gerçekleştirildi, System.String[]

Türk ve Rus askeri unsurlarının 6'ncı ortak kara devriyesi, Fırat'ın doğusundaki Derbesiye'de gerçekleştirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Fırat'ın doğusundaki Derbesiye bölgesinde Türk ve Rus askeri unsurlarının, 4'er araç ve İHA'larla iştirak ettiği 6'ncı ortak kara devriyesi planlandığı gibi tamamlandı." ifadelerine yer verildi.

Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 12:18 Kaynak: AA
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