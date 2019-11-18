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MSB: Fırat'ın doğusunda 8'inci kara devriyesi yapıldı
6 saat önce
MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Türk ve Rus askeri unsurlarının, Fırat'ın doğusundaki 8'inci kara devriyesinin planlandığı gibi tamamlandığı duyuruldu.
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 02:03 Kaynak: DHA
MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Türk ve Rus askeri unsurlarının, Fırat'ın doğusundaki 8'inci kara devriyesinin planlandığı gibi tamamlandığı duyuruldu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Türk ve Rus askeri unsurlarının, İHA'ların da iştirakiyle Fırat'ın doğusundaki 8'inci kara devriyesi planlandığı gibi tamamlandı. Ayn el Arap bölgesinde icra edilen 8'inci kara devriyesine her iki taraftan dörder araç olmak üzere toplam 8 kara aracı ve İHA'lar iştirak etti. Türk ve Rus askeri unsurları 10 kilometre derinlikte ve 34 kilometre uzunluğundaki güzergahta devriyeyi tamamladı" denildi.
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