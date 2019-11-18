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MSB: Fırat'ın doğusunda 8'inci ortak kara devriyesi gerçekleştirildi
6 saat önce
Türk ve Rus askeri unsurları 8'inci ortak kara devriyesini Fırat'ın doğusundaki Aynularap bölgesinde gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 07:59 Kaynak: AA
Türk ve Rus askeri unsurları 8'inci ortak kara devriyesini Fırat'ın doğusundaki Aynularap bölgesinde gerçekleştirdi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Fırat'ın doğusunda Aynularap bölgesinde Türk ve Rus askeri unsurlarının, 4'er araç ve İHA'larla iştirak ettiği 8'inci ortak kara devriyesi icra edildi. Türk ve Rus askeri unsurları 10 kilometre derinlikte ve 34 kilometre uzunluğundaki güzergahta devriyeyi tamamladı."
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